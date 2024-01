Hua Hong Semiconductor Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Hua Hong Semiconductor hat in den letzten Tagen einen Kurs von 18,52 HKD erreicht, was +0,49 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -23,88 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat die Hua Hong Semiconductor in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,73 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -9,99 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum gesamten "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 22,64 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hua Hong Semiconductor liegt bei 7, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche als unterdurchschnittlich betrachtet wird. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hua Hong Semiconductor liegt bei 32,35, was als neutrale Situation betrachtet wird. Auch der RSI25 liegt mit 50 im neutralen Bereich. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.