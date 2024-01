Hua Hong Semiconductor Aktie: Keine Panik!

Hua Hong Semiconductor wird in verschiedenen Analysebereichen bewertet. Im Bereich der Fundamentalanalyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das bei 7,6 liegt und damit unter dem Branchendurchschnitt von 11,07 liegt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um den Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 23,82 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 18,22 HKD liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 18,31 HKD, was nahe am letzten Schlusskurs liegt. Dadurch wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Hua Hong Semiconductor basierend auf den trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in Bezug auf Hua Hong Semiconductor. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen weist auch darauf hin, dass es sich im neutralen Bereich befindet. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl im 7-Tage-RSI (54) als auch im 25-Tage-RSI (45,47). Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält Hua Hong Semiconductor verschiedene "Neutral"-Bewertungen basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.