HuaAn Securities Aktie: Das liegt auf Eis

Der Aktienkurs des Unternehmens Huaan Securities verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,71 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor liegt die Rendite von Huaan Securities um 2,22 Prozent unter dem Durchschnitt von 1,52 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt 3,86 Prozent, wobei Huaan Securities aktuell 4,56 Prozent unter diesem Wert liegt. In Anbetracht dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Huaan Securities-Aktie liegt bei 35 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI-Wert der letzten 25 Tage (52,8) führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Huaan Securities nach RSI-Bewertung.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Huaan Securities-Aktie mit 4,77 CNH aktuell -1,85 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -3,25 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz um das Unternehmen konnten in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Da keine auffälligen Anzeichen für eine Veränderung des Stimmungsbildes oder der Diskussionsstärke gefunden wurden, erhält Huaan Securities in diesen Kriterien eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.