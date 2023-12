HuaAn Securities Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Huaan Securities hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,71 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -5,36 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Gegensatz dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 4,66 Prozent. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Huaan Securities mit 2,39 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird das Unternehmen in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Huaan Securities-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um -3,25 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich eine Abweichung von -1,65 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine starke Aktivität in den sozialen Medien in Bezug auf Huaan Securities gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine positive Veränderung hin, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in den sozialen Medien ergab, dass Huaan Securities in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Dies spiegelt sich auch in den überwiegend positiven Themen wider, die in den vergangenen Tagen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung, obwohl auch 6 Schlecht-Signale gefunden wurden, die zu einer "Schlecht" Empfehlung führen.