HuaAn Securities Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Huaan Securities eingestellt waren. Es gab zwei positive und sieben negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Huaan Securities daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Huaan Securities bei -6,93 Prozent, was mehr als 1 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Kapitalmärkte-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -10,12 Prozent, wobei Huaan Securities mit 3,2 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt der Huaan Securities-Aktie beträgt aktuell 4,88 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 4,6 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 4,66 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Huaan Securities auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI-Wert für Huaan Securities beträgt 29,33, was auf eine Überverkaufung hindeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 50 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält Huaan Securities für den RSI ein "Gut"-Rating.