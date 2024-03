Hsbc wird immer uninteressanter …

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

Die Hsbc-Aktie wird von Analysten unterschiedlich bewertet. In den letzten 12 Monaten haben 8 Analysten eine positive Empfehlung ausgesprochen, während 2 neutral und 0 negativ waren. Kurzfristig betrachtet ergibt sich ein ähnliches Bild, mit 2 positiven und 0 neutralen Einschätzungen innerhalb eines Monats. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Hsbc liegt bei 802,26 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 28,44 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie von den Analysten als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hsbc-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da der RSI25 bei 53,49 liegt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine gemischte Stimmung wider. Während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden, überwiegen in den Kommentaren der letzten Wochen die negativen Meinungen. Insgesamt wurden sechs Handelssignale ermittelt, davon 2 positiv und 4 negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung in den letzten Wochen deutlich negativer geworden ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für die Hsbc-Aktie festgestellt, was zu einer positiven Bewertung in Bezug auf das Interesse führt.

Insgesamt wird die Hsbc-Aktie aufgrund der gemischten Bewertungen der Analysten, der Social-Media-Diskussionen und des Sentiments als "Schlecht" eingestuft.