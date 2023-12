Hsbc löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

Der Aktienkurs der HSBC hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,41 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Finanzsektor eine Überperformance um 34,45 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 15,5 Prozent, wobei die HSBC-Aktie aktuell 15,91 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der HSBC aktuell bei 599,21 GBP, während der Aktienkurs selbst bei 635,5 GBP liegt, was einer Überperformance von +6,06 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die aktuelle Differenz bei +3,97 Prozent, was ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend wird die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume insgesamt mit "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der HSBC-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Einstufung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu HSBC daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 5,34 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der HSBC-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse zeigt somit, dass die HSBC-Aktie insgesamt eine positive Entwicklung verzeichnet und auf einer guten Position im Vergleich zu anderen Unternehmen des Finanzsektors steht.