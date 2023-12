Hsbc Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

Der Aktienkurs von Hsbc verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,78 Prozent, was 35,23 Prozent über dem durchschnittlichen Wert des Finanzsektors liegt. Im Vergleich zur Branche "Handelsbanken", beträgt die mittlere jährliche Rendite 17,51 Prozent, wobei Hsbc aktuell 12,28 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Dividendenverhältnis von Hsbc zum Aktienkurs liegt derzeit bei 5, was eine positive Differenz von +0,04 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 8-mal die Einschätzung "Gut", 2-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" für Hsbc vergeben, was dem Titel langfristig eine Bewertung von "Gut" einbringt. Im vergangenen Monat ergab sich ein Bild von 0-mal "Gut", 1-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 32,88 Prozent für den aktuellen Kurs von 618,8 GBP, wodurch ein mittleres Kursziel bei 822,26 GBP entsteht. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Hsbc beträgt 22,05, was eine Bewertung als "Gut" zur Folge hat. Der RSI25 liegt bei 45,45, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" basierend auf dem RSI.