Hsbc Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Stimmung in sozialen Medien über die Aktienkurse von Hsbc wird von Analysten als überwiegend negativ eingeschätzt. Allerdings haben die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Die Analyse wird außerdem durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei fünf konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen, von denen drei als "Gut" und zwei als "Schlecht" bewertet werden. Insgesamt ergibt sich somit auf der Ebene der Handelssignale eine "Gut" Bewertung. Zusammenfassend wird Hsbc hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche ist die Performance von Hsbc in den letzten 12 Monaten um 21,38 Prozent höher. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors hat Hsbc eine Überperformance von 35,45 Prozent erzielt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Bezüglich der Dividendenausschüttung liegt Hsbc mit 5,34 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,27 %. Daher wird die Dividende derzeit als "Neutral" eingestuft.

Analysten bewerten die Aktie der Hsbc langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 8 die Aktie als "Gut", 2 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 822,26 GBP, was einer Erwartung von 33,29 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.