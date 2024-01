Hsbc Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Wertpapiere, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die Hsbc-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 96, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI (61,45) unter dem 25-Tage-RSI, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Einstufung für Hsbc.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Hsbc zeigen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die schwache Aktivität im Netz deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich damit in diesem Punkt eine "Schlecht"-Einstufung für Hsbc.

Die Anleger-Stimmung bei Hsbc ist insgesamt besonders positiv, basierend auf den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Hsbc bei 603,57 GBP, während der Aktienkurs bei 589,5 GBP liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Sowohl der GD200 als auch der GD50 führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Hsbc-Aktie.

Insgesamt ergibt sich also nach den verschiedenen Bewertungen eine recht gemischte Einschätzung für die Hsbc-Aktie.