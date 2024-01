Hsbc Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

Die technische Analyse der Hsbc-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 599,21 GBP verläuft. Der Aktienkurs ging bei 635,5 GBP aus dem Handel, was einem Abstand von +6,06 Prozent entspricht und die Einstufung "Gut" ergibt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 611,21 GBP angenommen, was einer Differenz von +3,97 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war an drei Tagen von positiven Themen geprägt, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Die verstärkte Unterhaltung über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Hsbc führte zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hsbc-Aktie beträgt aktuell 21, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Hsbc damit ein "Gut"-Rating.

Die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung der Hsbc-Aktie deuten auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin, was eine "Schlecht"-Einstufung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Wert-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Hsbc in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".