Hsbc Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Aktienkurs von Hsbc verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,41 Prozent, was einer Überperformance von 35,43 Prozent im Vergleich zum Finanzsektor entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Handelsbanken-Branche liegt bei 9,95 Prozent, und Hsbc liegt aktuell 21,46 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Hsbc-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 606,69 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 598,8 GBP lediglich eine Abweichung von 1,3 Prozent aufweist. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 613,06 GBP zeigt eine geringe Abweichung von 2,33 Prozent zum letzten Schlusskurs. Insgesamt erhält Hsbc daher ein "Neutral"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Hsbc war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Negative Themen dominierten die Diskussion an sieben Tagen, während an vier Tagen positive Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Hsbc weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier auch in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die Hsbc-Aktie anhand der verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen.