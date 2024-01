Hsbc Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Aktie der Hsbc wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten lagen 8 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" vor. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Hsbc. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel von 822,26 GBP, was einer Erwartung von 33,29 Prozent entspricht, da der gegenwärtige Schlusskurs bei 616,9 GBP liegt. Auf Basis dieser Schätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Ein weiterer Analyseaspekt ist der Relative Strength Index (RSI), der die Kursbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 3,5 Punkte, was darauf hindeutet, dass Hsbc überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet. Die Aktie erhält somit insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Hsbc wird auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigt sich eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung erhält Hsbc in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Fundamental betrachtet weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hsbc einen Wert von 5 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 8,62 für Handelsbanken deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Somit wird die Aktie aus Sicht fundamentaler Kriterien als unterbewertet eingestuft und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.