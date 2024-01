Hsbc Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hsbc-Aktie beträgt aktuell 33, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Die Bewertung dafür ist daher "Neutral". Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 37,66, was wiederum zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Hsbc in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer zeigt ebenfalls in den roten Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über Hsbc liegt jedoch im normalen Bereich, wodurch sich ein "Neutral"-Rating ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Hsbc-Aktie insgesamt als "Gut" eingeschätzt. Von insgesamt 10 Bewertungen liegen 8 im "Gut"-Bereich, 2 im "Neutral"-Bereich und keine im "Schlecht"-Bereich. Auch das Kursziel der Analysten liegt bei 822,26 GBP, was einer erwarteten Performance von 30 Prozent entspricht. Daher wird die Einstufung der Analysten als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Hsbc-Aktie derzeit +3,42 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +5,36 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Gut" eingestuft.