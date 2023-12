Hsbc Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für ihre Preisgestaltung. Hsbc weist mit einem Wert von 5,48 ein vergleichsweise niedriges KGV auf, was die Aktie relativ günstig erscheinen lässt. Der durchschnittliche Wert in der Branche "Handelsbanken" beträgt 8, so dass Hsbc mit einem Abstand von 33 Prozent unter diesem Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Hsbc liegt bei 22,05, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 hingegen beläuft sich auf 45,45, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 8-mal ein "Gut"-Rating, 2-mal ein "Neutral"-Rating und kein "Schlecht"-Rating für Hsbc vergeben. Insgesamt erhält die Aktie also von institutioneller Seite aus eine "Gut"-Bewertung. Die Analyse für den vergangenen Monat führte zu einem Gesamturteil von "Neutral". Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 32,88 Prozent und ein mittleres Kursziel von 822,26 GBP, was als positive Entwicklung bewertet wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der Schlusskurs der Hsbc-Aktie in den letzten 200 Handelstagen mit 597,52 GBP vergleichsweise nahe am aktuellen Kurs von 618,8 GBP liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 617,81 GBP in der Nähe des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung von Hsbc als "Gut" basierend auf fundamentaler, analytischer und technischer Analyse.