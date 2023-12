Hsbc Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Hsbc liegt bei 65,97, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 46,22 und deuten ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Hsbc in den letzten 12 Monaten eine Performance von 29,78 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 15,8 Prozent gestiegen sind. Das bedeutet eine Outperformance von +13,99 Prozent im Vergleich zur Branche. Der "Finanzen"-Sektor hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -4,48 Prozent, und Hsbc lag 34,26 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hsbc bei 597,3 GBP liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 613,1 GBP liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +2,65 Prozent und führt ebenfalls zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 614,33 GBP, was einer Distanz von -0,2 Prozent entspricht und somit auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine Gesamtnote von "Neutral".

In fundamentaler Hinsicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hsbc aktuell 5, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" im Durchschnitt ein KGV von 8 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Hsbc aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.