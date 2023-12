Hsbc Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Analystenbewertung für Hsbc zeigt, dass von insgesamt 10 Einschätzungen, 8 als positiv, 2 als neutral und keine als negativ eingestuft wurden, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Allerdings ergab die jüngste Bewertung der Aktie eine durchschnittliche Empfehlung von "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Meinungen der Analysten liegt bei 822,26 GBP, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (609 GBP) einem möglichen Anstieg von 35,02 Prozent entspricht, was wiederum zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war hauptsächlich positiv, mit sieben Tagen positiver Diskussionen im Vergleich zu vier Tagen mit negativer Kommunikation. In den letzten ein, zwei Tagen gab es ebenfalls vermehrt positive Diskussionen über das Unternehmen Hsbc. Aufgrund statistischer Auswertungen großer historischer Datenmengen ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments, obwohl in den letzten zwei Wochen ein Überhang von Verkaufssignalen zu erkennen war.

Im Branchenvergleich hat Hsbc in den letzten 12 Monaten eine überdurchschnittliche Performance von 29,78 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +12,14 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite mit 35,03 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Hsbc-Aktie ergibt einen Wert von 61,83 für die letzten sieben Tage und 45,78 für die letzten 25 Tage, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Tendenz für die Hsbc-Aktie auf Basis der Analystenbewertung, des Anleger-Sentiments, des Branchenvergleichs und des Relative Strength-Index.