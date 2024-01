Hsbc Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hsbc-Aktie liegt bei 5,69, was 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 8 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Hsbc eine mittlere Aktivität festgestellt, weshalb das Sentiment als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, daher wird das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hsbc liegt bei 38,55, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse befindet sich der Kurs der Hsbc-Aktie mit 625,4 GBP 2,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +4,23 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.