Hsbc Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Hsbc in den sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Die Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Wert waren größtenteils kritisch. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um die Aktie angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung als "Schlecht" einzustufen ist. Zudem konnten wir 4 eindeutig negative Signale herausfiltern, weshalb wir zu dem Schluss kommen, dass eine "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie vorliegt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat Hsbc im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,41 Prozent erzielt, was einer Überperformance von 34,21 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 15,7 Prozent, was bedeutet, dass Hsbc aktuell 15,7 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Gut".

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, so war in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Hsbc zu beobachten. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Diskussionen über Hsbc war insgesamt geringer als üblich, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hsbc zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Unter dem Strich wird Hsbc für diesen Punkt unserer Analyse mit "Gut" bewertet.