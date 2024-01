Hsbc Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

Die Hsbc-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 10 Analystenbewertungen ein durchschnittliches Rating von "Gut" erhalten, mit 8 Einstufungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates gab, ergibt sich aus den abgegebenen Kurszielen ein Durchschnitt von 822,26 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 34,49 Prozent steigen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist ebenfalls "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Hsbc-Aktie derzeit -0,44 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird sie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +1,47 Prozent liegt.

In Bezug auf die Dividende weist Hsbc derzeit eine Rendite von 5,34 % aus, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,27 % liegt. Daher wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 69,77 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Hsbc-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt einen Wert von 46,85, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hsbc-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.