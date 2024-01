Hsbc Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Hsbc-Aktie wird laut langfristiger Meinung von Analysten als "Gut" eingestuft. Insgesamt liegen 8 positive Bewertungen, 2 neutrale und keine schlechten Bewertungen vor. Es gab in letzter Zeit keine Updates von Analysten zu Hsbc. Das Kursziel der Analysten für die Aktie beträgt 822,26 GBP, was eine potenzielle Performance von 30 Prozent darstellt, da der aktuelle Kurs bei 632,5 GBP liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hsbc bei 5,69, was unter dem Branchendurchschnitt von 8,46 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Hsbc eine Dividendenrendite von 5,34 Prozent auf, was leicht höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,28 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat Hsbc in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,41 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt nur um 15,76 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +15,65 Prozent im Vergleich zur Branche. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -2,64 Prozent im letzten Jahr, und Hsbc übertraf diesen Durchschnittswert um 34,05 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine Bewertung von "Gut".