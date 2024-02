Hsbc Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

Die Analysten von Hsbc haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 8 Kaufempfehlungen, 2 Halteempfehlungen und keine Verkaufsempfehlungen ausgesprochen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 822,26 GBP, was einem potenziellen Anstieg von 32,37 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Hsbc im Vergleich zur Branche Handelsbanken eine etwas höhere Rendite von 5,34 % aus, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor hat Hsbc in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 31,41 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse hat die Hsbc-Aktie derzeit einen gleitenden Durchschnittskurs von 607,68 GBP, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 613,6 GBP, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".