Hpgc Renmintongtai Pharmaceutical, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Aktienkurs von Hpgc Renmintongtai Pharmaceutical erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,35 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite somit 17,23 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -7,54 Prozent, wobei Hpgc Renmintongtai Pharmaceutical aktuell 22,89 Prozent darüber liegt. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hpgc Renmintongtai Pharmaceutical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,35 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 7,82 CNH weicht somit um +6,39 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 7,8 CNH, wobei der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+0,26 Prozent) liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Hpgc Renmintongtai Pharmaceutical-Aktie damit für die einfache Charttechnik mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Hpgc Renmintongtai Pharmaceutical in den vergangenen Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso misst die Diskussionsstärke die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, wobei in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Hpgc Renmintongtai Pharmaceutical gemessen wurde. Auch hier wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und liegt für Hpgc Renmintongtai Pharmaceutical bei 37,7, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 64 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Hpgc Renmintongtai Pharmaceutical-Aktie daher in allen Kategorien eine "Neutral"-Bewertung.