Hoymiles bringt die nächste Generation von Hybrid-Wechselrichtern auf den Markt

HANGZHOU, 15. September, 2022 /PRNewswire/ – Hoymiles, ein führender Anbieter von intelligenter Energie und Hersteller von Mikro-Wechselrichtern, brachte eine neue Produktlinie von Hybrid-Wechselrichtern der nächsten Generation auf den Markt, die das Angebot des Unternehmens an erweiterten Energielösungen ergänzt. Mit diesen Wechselrichtern möchte Hoymiles den weltweit steigenden Bedarf nach Solarenergie decken, die durch die weltweit steigenden Energiekosten und die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen verstärkt wird.Der Einsatz von hybriden Solarsystemen umfasst die Nutzung von Solarmodulen, Batterien und dem Hauptnetz sowie in einigen Fällen auch Generatoren für zusätzliche Zuverlässigkeit. Die Hybrid-Wechselrichter von Hoymiles sind integraler Bestandteil solcher Systeme und ermöglichen die Umwandlung von Strom in beiden Richtungen: von Wechselstrom (AC) in Gleichstrom (DC) sowie von DC in AC. Dadurch ist das Hybridsystem in der Lage, je nach Energieproduktion, Preis und Nutzung dynamisch zwischen den Stromquellen zu wechseln.Die neuen ein- und dreiphasigen Hybrid-Wechselrichter (HYS- und HYT-Reihe) sind mit einem speziell entwickelten Datentransfer-Stick (DTS) ausgestattet. Der DTS sorgt für eine intelligente Internetkonnektivität und ermöglicht die Überwachung aller Betriebsdaten über die S-Miles Cloud-Plattform des Unternehmens. Die Produkte sind ab sofort auf dem europäischen und dem asiatisch-pazifischen Markt erhältlich. Die Einführung in Amerika ist für 2023 geplant.Die Hybrid-Wechselrichter der nächsten Generation von Hoymiles zeichnen sich durch ein branchenweit führendes DC/AC-Verhältnis von 1,5 aus, was zu deutlich niedrigeren Kosten im Vergleich zu Systemen gleicher Leistung mit anderen Wechselrichtern führt. Den Strom, den 14A Maximum Power Point Tracking (MPPT) generiert, sorgt für nahtlose Kompatibilität mit allen heute auf dem Markt erhältlichen Mainstream-Photovoltaikmodulen, während der Wirkungsgrad von 97,6 % einen branchenweit unerreichten Standard darstellt. Darüber sind die Hoymiles-Wechselrichter so leicht, kompakt und einfach zu installieren, dass sie problemlos in jedes Hybridsystem integriert werden können.„Bei Hoymiles streben wir danach, effiziente und intelligente Energie für alle zugänglich zu machen. Unsere neuen Hybrid-Wechselrichter integrieren Solarstrom und Netzstrom auf intuitive Weise, damit mehr Menschen Zugang zu zuverlässiger und kostengünstiger Energie haben und auf Notfälle wie extreme Wetterbedingungen vorbereitet sind", sagt Zhao Yi, Chief Technology Officer von Hoymiles. „Hybrid-Wechselrichter treten als Bindeglied zwischen Solar- und Netzstrom auf und ermöglichen einen intelligenteren und flexibleren Zugang zu Strom, während gleichzeitig für die Stabilität des gesamten Netzes gesorgt wird. Unsere neuen Wechselrichter sind ein weiterer großer Schritt in unserer Mission, den Solarmarkt innovativ zu gestalten und saubere Energie für alle zugänglich zu machen."Über HoymilesDas 2012 gegründete Unternehmen Hoymiles ist ein globaler Anbieter von MLPE-Lösungen (Module-Level Power Electronics), der sich auf Wechselrichter und Speichersysteme auf Modulebene spezialisiert hat. Mit seiner Vision einer sauberen, nachhaltigen Zukunft strebt das Unternehmen danach, mit seinen leistungsstarken und zugänglichen Produkten Innovationen in der intelligenten Energiebranche voranzutreiben.Dank des Einsatzes unseres engagierten Ingenieurteams, der über 500 globalen Experten und aufgrund eines Vertriebs- und Servicenetzwerks, das sich über Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien, Afrika und Ozeanien erstreckt, konnte Hoymiles Hausbesitzern und Gewerbetreibenden bereits in mehr als 100 Ländern und Regionen den Fortschritt zu einer wahrhaft offenen Energiequelle ermöglichen.