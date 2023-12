Hoylu AB Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie von Hoylu in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Meinungen und Äußerungen der vergangenen zwei Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen haben weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen gestanden, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die Analyse der Stimmungsänderungsrate und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutenden Trends in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb auch dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Bezüglich der Diskussionsintensität im letzten Monat lässt sich feststellen, dass die Anleger in etwa genauso viel oder wenig wie üblich über das Unternehmen diskutiert haben. Auch dies führt zu einer Gesamtbewertung "Neutral" für die Hoylu-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt mit einem Wert von 66,67 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem Wert von 51,87 für 25 Tage ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Aktie von Hoylu.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Hoylu mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 4,24 Prozent in der Branche "Software". Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als eher unrentables Investment eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht".