Hoya Cor Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien rund um die Aktie von Hoya haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie von uns mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Hoya vergeben wird.

In Bezug auf die Dividende weist Hoya eine Rendite von 0,58 Prozent auf, was 1,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnet im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 2 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als unrentabel eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Hoya mit 19.835 JPY derzeit +8,02 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +20,06 Prozent, wodurch die Einstufung auch hier als "Gut" erfolgt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" verzeichnet Hoya eine Rendite von 45,86 Prozent, was mehr als 45 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" erreicht in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 8,66 Prozent, wobei Hoya mit 37,2 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie von Hoya in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.