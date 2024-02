Hoya Cor Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Aktienanalyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Hoya-Aktie liegt der aktuelle RSI-Wert bei 33,78, was auf Neutralität hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 43 signalisiert, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für die RSI.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich die Hoya-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 39,53 als 21 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer guten fundamentalen Einstufung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität der letzten Monate deutet auf ein neutrales Rating für die Hoya-Aktie hin.

In Bezug auf die Dividende weist Hoya derzeit eine Dividendenrendite von 0,76 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,2 Prozent. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für die Hoya-Aktie, basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.