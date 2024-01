Hoya Cor Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "Hoya":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für Hoya liegt der aktuelle RSI-Wert bei 35,55, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "neutral" eingestuft. Wenn wir den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnen (RSI25), ergibt sich ein Wert von 38, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf dieser Grundlage wird die Einstufung als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "neutrale" Einstufung für den RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Hoya diskutiert. An sechs Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung, was zu einer heutigen "guten" Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Hoya. Daher wird die Aktie insgesamt als "neutral" bewertet, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen zu beobachten waren.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 40,95 Prozent erzielt, was 40,09 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 6,37 Prozent, und Hoya liegt aktuell 34,58 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "gut" bewertet.