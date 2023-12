Hoya Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Dividendenpolitik von Hoya erhält von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei -1,47 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt ähnlicher Unternehmen in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 5,44 Prozent erzielt, was 6,97 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 3,28 Prozent, was bedeutet, dass Hoya aktuell 2,16 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Hoya von 16890 JPY mit +11,14 Prozent Entfernung vom GD200 (15196,59 JPY) ein "Gut"-Signal ist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 15718,5 JPY ein "Gut"-Signal auf, da der Abstand +7,45 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Hoya-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass die Stimmung rund um die Aktien von Hoya eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hoya zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Daher erhält die Aktie von Hoya bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".