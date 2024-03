Howmet Aerospace Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu analysieren und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI für die Howmet Aerospace-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 55, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum 25-Tage-RSI (29,03) ist der RSI25 bei 29,03, was darauf hinweist, dass Howmet Aerospace überverkauft ist und somit abweichend als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Howmet Aerospace.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Howmet Aerospace 5 Mal die Einschätzung "Gut", 3 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Howmet Aerospace vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -19,78 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 53 USD. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Howmet Aerospace in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Redaktion hat auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 8 Gut- und 0 Schlecht-Signale. Daher wird eine "Gut" Empfehlung ausgesprochen. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Howmet Aerospace festgestellt. Da negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst bekommt Howmet Aerospace für diese Stufe daher ein "Schlecht".