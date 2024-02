Howmet Aerospace Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Relative Strength Index (RSI) für die Howmet Aerospace-Aktie zeigt einen Wert von 10 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf Basis der letzten 25 Tage liegt mit einem Wert von 25,6 im überverkauften Bereich und wird daher ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Howmet Aerospace-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 49,25 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 61,98 USD liegt, was einem Unterschied von +25,85 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (54,97 USD) zeigt einen positiven Unterschied von +12,75 Prozent und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik als "Gut" bewertet.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Howmet Aerospace haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysten bewerten die Howmet Aerospace-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 8 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es wurden keine Analystenupdates im letzten Monat veröffentlicht. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (51 USD) deutet jedoch auf ein Abwärtspotenzial von -17,72 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Howmet Aerospace daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.