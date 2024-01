Howmet Aerospace Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Howmet Aerospace":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Howmet Aerospace heran. Der RSI7 beträgt aktuell 21,79 Punkte, was darauf hinweist, dass Howmet Aerospace überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine eindeutigen Anzeichen von Über- oder Unterkauf. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Howmet Aerospace-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Howmet Aerospace in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dessen erhält Howmet Aerospace eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analyse der Anlegerstimmung ergab, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren überwiegend positiv. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Jedoch ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung. Zusammenfassend wird Howmet Aerospace hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Howmet Aerospace auf 47,2 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 53,73 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +13,83 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 50,52 USD, was eine Distanz von +6,35 Prozent bedeutet und somit ebenfalls eine Bewertung "Gut" ergibt. Insgesamt wird die Gesamtnote für Howmet Aerospace als "Gut" eingestuft.