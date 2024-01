Howmet Aerospace Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Weitere Suchergebnisse zu "Howmet Aerospace":

Der gleitende Durchschnittskurs von Howmet Aerospace beläuft sich derzeit auf 47,4 USD, während der Aktienkurs bei 53,83 USD liegt. Dies entspricht einem positiven Abstand von +13,57 Prozent zum GD200, was eine gute Bewertung signalisiert. In ähnlicher Weise liegt der GD50 bei 51,1 USD, was einem Abstand von +5,34 Prozent entspricht und ebenfalls als "gut" bewertet wird. Insgesamt wird der Aktie daher ein "gut" als Gesamtnote vergeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Howmet Aerospace deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen hin. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu dem Schluss führt, dass das Unternehmen als "gut" einzustufen ist. Auf der anderen Seite zeigen drei Handelssignale ein gemischtes Bild von 0 "gut" und 3 "schlecht", was letztendlich zu einer Einstufung als "schlechte" Aktie führt. Zusammenfassend wird die Aktie von Howmet Aerospace aus Anlegerperspektive als angemessen bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Howmet Aerospace liegt bei 50,17 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 40,23 ebenfalls eine "neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "neutral".

Auf langfristiger Basis wird die Aktie von Howmet Aerospace von Analysten als "gut" eingestuft, wobei von insgesamt 18 Analysten 8 positive, 3 neutrale und 0 negative Bewertungen vorliegen. Kurzfristig liegt die Einschätzung bei 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen innerhalb eines Monats, was zu einer aktuellen "guten" Bewertung führt. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 51 USD, was einem Rückgang von 5,26 Prozent entspricht und daher als "schlecht" eingestuft wird. Basierend auf den Analystenschätzungen wird daher eine Gesamtbewertung von "neutral" vergeben.