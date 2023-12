Howden Joinery-Anleger wird’s freuen!

Die Dividendenrendite für Howden Joinery beträgt derzeit 2,97 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 2,04 Prozent liegt. Die Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral". Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12,23, was unter dem Branchendurchschnitt von 35,4 liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung rund um die Aktie wird sowohl von Analysen aus Bankhäusern als auch vom langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Howden Joinery weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungsbild der Aktie die Note "Gut" gegeben.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 14,6 Punkten, was darauf hindeutet, dass Howden Joinery überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass die Aktie überverkauft ist, weshalb auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält das Wertpapier von Howden Joinery damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.