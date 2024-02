Howden Joinery-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Howden Joinery ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen wider, die für die Bewertung der Aktie herangezogen wurden. In diesem Zeitraum standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Howden Joinery liegt bei 26,21, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 41,9, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens. Das aktuelle KGV von Howden Joinery beträgt 12, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine Einschätzung von "Gut".

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 5-mal eine Einschätzung von "Gut", 0-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" für Howden Joinery abgegeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus mit "Gut" bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch wird ein mittleres Kursziel von 806,25 GBP erwartet, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Insgesamt erhalten die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".