Howden Joinery Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Howden Joinery liegt bei 33,71, was einer Einstufung als "neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 31,66 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "neutral".

Die langfristige Meinung von Analysten zu der Howden Joinery-Aktie ist überwiegend positiv, mit 5 Bewertungen als "gut", 2 als "neutral" und keine als "schlecht". Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "neutral" eingestuft, basierend auf den Studien des vergangenen Monats. Das Kursziel der Analysten liegt bei 810,83 GBP, was einer erwarteten Performance von -7,18 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "neutral" seitens der Redaktion.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Howden Joinery eingestellt waren. Es gab 11 positive Tage, zwei negative Tage und einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

In den vergangenen vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz bezüglich Howden Joinery in den sozialen Medien verzeichnet werden. Daher erhält die Aktie auf dieser Grundlage ebenfalls eine "gut"-Bewertung seitens der Redaktion.