Die Hovnanian Enterprises-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Weitere Suchergebnisse zu "Hovnanian":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Für die Hovnanian-Aktie beträgt der RSI-Wert für einen Zeitraum von 7 Tagen 83,43, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit überkauft ist. Daher wird das Signal als "Schlecht" eingestuft. Bezieht man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 57, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Hovnanian-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Hovnanian-Aktie eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 3,48 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Hovnanian-Aktie bei 115,53 USD, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs ging bei 132,04 USD aus dem Handel, was einem Abstand von +14,29 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 155,81 USD, was einer Differenz von -15,26 Prozent entspricht und zu einem "Schlecht"-Signal führt. Auf Basis dieser beiden Zeiträume wird die Hovnanian-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.