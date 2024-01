Hovnanian Enterprises Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hovnanian":

Die Hovnanian-Aktie wird in verschiedenen Analysebereichen bewertet und erhält dabei unterschiedliche Einschätzungen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hovnanian-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 95,95 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 154,32 USD weicht somit um +60,83 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 111,12 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +38,88 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt. Zusammenfassend erhält die Hovnanian-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt jedoch eher negative Meinungen, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Hovnanian, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hovnanian-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Allerdings ergibt sich basierend auf dem RSI25 von 23,13 eine abweichende "Gut"-Einstufung.

In der fundamentalen Analyse gilt die Hovnanian-Aktie als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 4,45 insgesamt 93 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".