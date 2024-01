Hovnanian Enterprises Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Weitere Suchergebnisse zu "Hovnanian":

Die technische Analyse der Hovnanian-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 94,65 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 151,84 USD (+60,42 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 106,34 USD über dem letzten Schlusskurs (+42,79 Prozent) und führt zu einem weiteren "Gut"-Rating für die Hovnanian-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurden in den letzten Wochen negative Veränderungen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Hovnanian daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite der Hovnanian-Aktie liegt bei 0 Prozent, was 15,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 58,86 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 23,29, was darauf hinweist, dass Hovnanian überverkauft ist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hovnanian-Aktie daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt der Analyse.