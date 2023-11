Hovnanian Enterprises Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "Hovnanian":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Hovnanian derzeit als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Hovnanian-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 53,96 und ein Wert für den RSI25 von 36,96, was beide zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des Relative Strength Index als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 86,55 USD für die Hovnanian-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 86,92 USD, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Schlusskurse in beiden Fällen nahe dem jeweiligen Durchschnitt liegen.

Hovnanian weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt (604,52%) liegt. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des niedrigeren Werts im Vergleich zur Branche.

Insgesamt ergibt sich also für die Hovnanian-Aktie eine neutrale bis positive Bewertung auf Basis des Relative Strength Index, der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse. Allerdings schneidet das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenrendite im Vergleich zur Branche schlechter ab.