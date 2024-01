Hovnanian EnterprisesADR Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Dividendenrendite von Hovnanian, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst, beträgt laut Analysten 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf die Performance des Aktienkurses konnte Hovnanian in den letzten 12 Monaten eine Steigerung um 232,12 Prozent verzeichnen. Dies stellt eine Outperformance von 229,31 Prozent im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche dar und führt zu einem "Gut"-Rating. Darüber hinaus lag die Rendite des Unternehmens um 221,71 Prozent über dem Durchschnittswert des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors, was erneut zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Hovnanian-Aktie als neutral eingestuft wird. Mit einem RSI7-Wert von 28,86 und einem RSI25-Wert von 26,02 erhält das Unternehmen insgesamt eine "Gut"-Empfehlung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Hovnanian in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Trotzdem zeigt die Analyse keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.