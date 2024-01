Hovnanian EnterprisesADR Aktie: Das macht sprachlos!

Die Aktie von Hovnanian wird laut Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 4,45 insgesamt 93 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der 61,92 beträgt. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie eine positive Einstufung im Rahmen der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde zuletzt überwiegend negativ über die Aktie von Hovnanian in den sozialen Medien diskutiert. Allerdings wurde in den letzten Tagen weder positiven noch negativen Themen in Bezug auf Hovnanian viel Aufmerksamkeit geschenkt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Bewertung der Anleger-Stimmung.

Hinsichtlich der Dividende weist Hovnanian aktuell ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was einer negativen Differenz von -15,42 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Hovnanian eine schlechte Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hovnanian-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 95,95 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 154,32 USD einen positiven Abweichung von +60,83 Prozent aufweist. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 111,12 USD eine positive Abweichung von +38,88 Prozent. Somit erhält die Hovnanian-Aktie eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine unterbewertete Aktie aufgrund des KGVs, ein negatives Anleger-Sentiment, eine schlechte Dividendenpolitik und eine positive charttechnische Bewertung für Hovnanian.