Hovnanian EnterprisesADR Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die technische Analyse der Hovnanian-Aktie zeigt positive Indikatoren. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt weist darauf hin, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 91,54 USD, was einem Anstieg um 68,66 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 154,39 USD entspricht. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 95,53 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was auf eine positive Entwicklung hinweist. Insgesamt erhält die Hovnanian-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche hat Hovnanian in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 232,45 Prozent erzielt. Auch im Bereich "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite mit 235,54 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance erhält Hovnanian in beiden Bereichen eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positiv über Hovnanian diskutiert wurde. Allerdings hat in den letzten ein, zwei Tagen die negative Stimmung zugenommen. Basierend auf diesem Stimmungsbild wird der Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung gegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Signale für die Hovnanian-Aktie. Der RSI7 liegt bei 32,99, was auf neutrale Signale hinweist, während der RSI25 bei 20,84 ein positives Signal für diesen Zeitraum darstellt. Insgesamt ergibt sich ein "Gut"-Rating auf Basis des Relative Strength Indikators.