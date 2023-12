Hovnanian EnterprisesADR Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

In den letzten Wochen wurde bei Hovnanian eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigte eine Tendenz zu besonders negativen Themen, weshalb dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet wird. Darüber hinaus wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was auch zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Trendfolgeindikatoren deuten darauf hin, dass sich die Hovnanian-Aktie derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Haushalts-Gebrauchsgütern zu einem geringeren Ertrag von 607,37 Prozentpunkten führt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hovnanian mit 4,45 einen Wert auf, der 93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.