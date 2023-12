Hove AS Aktie: Abwarten

Die Aktie der Hove A- wird charttechnisch betrachtet und erhält dabei eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) als auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) weisen Abweichungen von -10,33 Prozent bzw. -16,73 Prozent auf. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für das Unternehmen.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Hove A- wird als "Neutral" bewertet. In den sozialen Medien gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Hove A-.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Hove A- ein Gesamtranking von "Neutral". Sowohl der RSI7 mit einem Wert von 51,35 als auch der RSI25 mit einem Wert von 68,96 führen zu einer "Neutral"-Empfehlung.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Hove A- wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Sowohl die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität bzw. kaum Änderungen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.