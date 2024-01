Houstonatural Resources Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt der RSI für Houston Natural 42,86, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 61,54, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".

Die Stimmung rund um Houston Natural wird als positiv eingestuft, basierend auf positiven Kommentaren und Themen in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen. Auch der Sentiment und Buzz zeigen eine positive Veränderung in den letzten Wochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse der Houston Natural-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie.

Insgesamt wird Houston Natural daher mit einem "Neutral"-Rating für den RSI, einem "Gut"-Rating für die Stimmung und einem "Schlecht"-Rating für die technische Analyse bewertet.