Houstonatural Resources Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für Houston Natural liegt der aktuelle RSI-Wert bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 66, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine "Neutral"-Einstufung.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Houston Natural in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab neun positive Tage, vier negative Tage und einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Daher erhält Houston Natural eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Aus charttechnischer Sicht ist der Kurs von Houston Natural mit 0,025 USD derzeit -37,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -72,22 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als sonst, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Houston Natural-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating aufgrund der technischen Analyse und des Sentiments.