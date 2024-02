Houstonatural Resources Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird durch die Relation der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit ermittelt. Bei Houston Natural wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 88,89 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Houston Natural-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält Houston Natural in diesem Punkt unserer Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung zur Aktie von Houston Natural wird nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch von weichen Faktoren wie der allgemeinen Meinung bewertet. Die Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und positive Themen in den letzten ein bis zwei Tagen vorherrschten. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung zu Aktien verstärken oder sogar verändern. Bei Houston Natural wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu der Beurteilung "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, sodass das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse fällt auf, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Houston Natural aktuell bei 0,07 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,022 USD notiert und einen Abstand von -68,57 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich ein Abstand von -26,67 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.