Houston American Energyration Aktie: Ruhig bleiben!

Die technische Analyse der Houston American Energy-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,13 USD liegt, was einer Abweichung von -15,96 Prozent entspricht, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 1,84 USD, was nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,72 Prozent) liegt und daher ein "Neutral"-Rating ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 52,63 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausweitung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 46, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Houston American Energy-Aktie weisen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Houston American Energy-Aktie eine Mischung aus neutralen und negativen Bewertungen, die zu einer eher vorsichtigen Einschätzung führen.