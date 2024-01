Housewares Retail Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Housewares Retail-Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 71,05, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt mit einem Wert von 72 ein Signal für Überkauftheit, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Einstufung des RSI daher als "Schlecht" resuliert.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen zeigt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,39, was einer Unterbewertung der Aktie entspricht und daher als "Gut" eingestuft wird. Dieser Wert liegt 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 39.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt diese bei 9,3 Prozent, was 1,81 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Housewares Retail eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.